Ryanair mais do que triplica o seu lucro trimestral

A companhia aérea de baixo custo Ryanair encerrou o seu primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, terminado a 30 de junho, com um lucro de 662,9 milhões de euros, segundo anunciado esta segunda-feira em comunicado.

O resultado compara com um lucro de 187,5 milhões de euros no mesmo período do ano passado, altura em que a companhia e o setor ainda recuperavam da pandemia de covid-19. Ou seja, houve um aumento de mais de 200%.

Entre abril e junho, a transportadora irlandesa viu o número de passageiros crescer 11%, para 50,4 milhões de pessoas.

A ocupação dos seus aviões aumentou de 92% para 95%.

Já as receitas cresceram 40%, de 2,6 para 3,65 mil milhões de euros.

Também os custos operacionais da Ryanair subiram, mas em menor medida que as receitas. Os custos operacionais aumentaram 23%, para 2,94 mil milhões de euros.

Para a totalidade do ano fiscal de 2024, que termina em março do próximo ano, a Ryanair espera atingir os 183,5 milhões de passageiros (ligeiramente abaixo dos 185 milhões inicialmente previstos, mas 9% acima do volume do ano fiscal de 2023).