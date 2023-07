Receitas trimestrais da Vodafone caem 4,8%

As receitas do grupo Vodafone caíram 4,8% no trimestre entre abril e junho (o primeiro trimestre do ano fiscal da empresa), face ao período homólogo, para os 10,7 mil milhões de euros, anunciou a operadora de telecomunicações esta segunda-feira, em comunicado.

Segundo a empresa de telecomunicações, as receitas de serviço pesaram mais na queda das receitas, com um recuo de 4,2%, para 9,1 mil milhões de euros.

Contudo, as receitas cresceram 3,7% no mesmo período a nível orgânico, isto é, “excluindo o impacto das taxas de câmbio, fusões e aquisições, o ajustamento da hiperinflação na Turquia e outros ajustamentos para melhorar a comparabilidade dos resultados entre períodos”.

A nível orgânico, o maior crescimento das receitas deu-se na Vodacom (empresa do grupo que gere as telecomunicações em África), com uma subida de 9%. Mas metade das regiões viu mesmo um recuo na faturação, sendo que a maior queda foi registada na área do resto da Europa (onde se inclui Portugal), com um recuo de 3%.

A Vodafone indica ainda que em Portugal “tanto o segmento de consumo como o de empresas continuaram a registar um bom desempenho, com uma nova aceleração das receitas de serviço, suportada pelos aumentos de preços contratuais associados ao IPC [inflação], implementados em março”.