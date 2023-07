Confiantes, com ambição de crescer, focadas no cliente e na redução da pegada de carbono: assim vão as empresas familiares portuguesas

Nas empresas familiares portuguesas, a confiança no crescimento está a aumentar e é até superior à média global, conclui a consultora PwC na 11ª edição do seu Global Family Business Survey.



No horizonte dos próximos dois anos, 88% das empresas familiares nacionais espera crescer. Isto, depois de 75% ter visto os resultados aumentarem no último exercício e 49% assumir que o salto foi de dois dígitos. São percentagens superiores à média, nota a consultora, que a nível global reporta percentagens de 77%, 71% e 43%, respetivamente.



E no que respeita à ambição, a maioria (78%) quer crescer de forma consistente, enquanto 10% espera avançar de forma agressiva e 12% prefere estabilizar o seu negócio principal.



Quanto à palavra “confiança”, a atenção está especialmente concentrada nos clientes: quase todos os inquiridos (86%) dizem que ter a confiança dos clientes é essencial. Já quando o foco são os trabalhadores, a percentagem desce um pouco, para os 80%, e se o tema é a família, desce ainda mais, para os 57%.



No entanto, sublinha a PwC, “ainda existe uma diferença entre dizer que precisam dessa confiança e realmente confiar nestes intervenientes”. E explica com base nos dados recolhidos no inquérito: entre os inquiridos em Portugal, 94% admite precisar de confiar nos clientes, mas apenas 64% diz confiar realmente neles. Para os trabalhadores, a diferença acentua-se e 94% precisa de confiar, mas os que confiam ficam pelos 56%.