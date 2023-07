Lucro da NOS no primeiro semestre recuou 5,7%

O resultado líquido consolidado da NOS nos primeiros seis meses do ano caiu 5,7%, para 80,5 milhões de euros, anunciou a operadora de telecomunicações em comunicado enviado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta quarta-feira.

Em parte, a queda do lucro deveu-se ao que aconteceu no primeiro trimestre (quando o lucro caiu 15%, para 34,9 milhões de euros), pois no segundo trimestre até houve, em termos homólogos, uma subida de 3% do resultado líquido, para 45,5 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou mais de 9% no primeiro semestre para os 352,6 milhões de euros.

No segundo trimestre o EBITDA “manteve uma tendência positiva” e a empresa destaca o EBITDA das telecomunicações, que cresceu quase 10%, para 141,7 milhões de euros.

Por sua vez, as receitas cresceram 4,5%, para 775,2 milhões de euros, no período entre janeiro e junho, e subiram 6,8%, para 393,8 milhões de euros, considerando apenas o período entre abril e junho.

Analisando apenas o segundo trimestre, as telecomunicações representam praticamente a totalidade das receitas (377,5 milhões de euros), com destaque para os serviços fixos e serviços móveis pós-pagos.

Apesar de muito menos expressivas, as receitas vindas dos cinemas registaram aumentos maiores, quer no semestre (15,2%, para 45 milhões de euros), quer no trimestre (9,8%, para 24,6 milhões de euros).

A NOS relembra, por fim, que no segundo trimestre pagou 220 milhões de euros em dividendos aos acionistas (o que deu um valor de 0,43 euros por ação) relativos aos resultados de 2022 - ano em que o lucro da empresa caiu 4%, para 138,5 milhões de euros.