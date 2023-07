Novartis aumenta lucro e lança plano de recompra de ações de 15 mil milhões de dólares

A multinacional farmacêutica Novartis alcançou no primeiro semestre deste ano um lucro de 4,61 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros ao câmbio atual), crescento 18% em relação ao ano passado, ou 32% se forem excluídos os efeitos cambiais.

As receitas do grupo suíço na primeira metade do ano, por seu turno cresceram 5% (ou 8% sem os efeitos cambiais), para 26,57 mil milhões de dólares (o equivalente a 23,6 mil milhões de euros).

O presidente executivo (CEO) da Novartis, Vas Narasimhan, enfatizou, no comunicado de resultados divulgado esta terça-feira, um “forte trimestre de crescimento de vendas” e “uma expansão robusta da margem”, numa melhoria do desempenho transversal às várias áreas terapêuticas da Novartis e às diversas geografias em que o grupo está presente.

As contas da primeira metade do ano levaram a administração da Novartis a rever em alta as suas projeções para 2023. O grupo espera um crescimento das receitas de um dígito, mas agora mais próximo dos 10% (enquanto a anterior projeção colocava o crescimento em torno dos 5%), e o resultado operacional deverá mesmo apresentar um crescimento superior a 10% (a estimativa anterior apontava para uma subida de um dígito).

As perspetivas de aceleração do crescimento e de melhoria do balanço levaram a administração da farmacêutica a anunciar um novo plano de recompra de ações próprias, uma solução a que diversas empresas cotadas têm recorrido nos últimos anos para premiar os seus acionistas, a par do pagamento de dividendos.

No caso da Novartis, o plano agora anunciado consistirá na recompra de ações com o valor total de até 15 mil milhões de dólares (13,3 mil milhões de euros), o que deverá ser executado até meados de 2025.

Adicionalmente, a administração da Novartis também apresentou o seu apoio à operação de cisão da Sandoz, a empresa de medicamentos genéricos do grupo. O spin-off da Sandoz precisa ainda de obter a aprovação dos acionistas da Novartis, que se reunirão em assembleia geral em setembro. Se aprovada, a empresa será colocada em bolsa, na Six Swiss Exchange.