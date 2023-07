Brisa concorre a concessão de autoestrada na Grécia

O Grupo Brisa, num consórcio feito em parceria com o grupo grego Intrakat, entregou uma proposta vinculativa no concurso internacional para a concessão de autoestradas grega Attiki Odos, por um prazo de 25 anos, que irá começar em 2024, avançou a concessionária portuguesa.

E explica que a "concessão grega, com 70km de autoestradas, desempenha um papel fundamental nas ligações logísticas e nos movimentos pendulares na região de Atenas".

Lançado pelo governo grego, o concurso atraiu "um forte interesse junto dos principais players internacionais", afirma a Brisa. E lembra que "o consórcio liderado pelo Grupo Brisa, em parceria com o grupo grego Intrakat, foi um dos oito pré-selecionados em Julho de 2022, e entregou agora uma proposta vinculativa, assim como outros cinco consórcios". Entre os concorrentes estão a Abertis, a GeK Terna, a Macquarie, a Motorway Holdings, a Vinci e a Aktor Concessions.

António Pires de Lima, presidente da Comissão Executiva, sublinha a importância deste concurso, e lembra que até 2028, o grupo Brisa quer atingir 1/3 da actividade da fora de Portugal.

“O compromisso da Brisa com o crescimento está bem expresso na entrega de uma proposta vinculativa para este projeto Attiki Odos, na Grécia. O concurso é muito competitivo, uma verdadeira fase final entre as melhores empresas de infra-estruturas do mundo", sublinhou o gestor.