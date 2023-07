Pelo menos 120 gestores da banca de investimento do Credit Suisse já saíram para a concorrência

Pelo menos 120 gestores séniores da área de banca de investimento do Credit Suisse foram parar à concorrência nos últimos meses, reduzindo a necessidade de ainda mais cortes por parte do UBS (banco que comprou o Credit Suisse, cuja aquisição ficou completa em junho).

Segundo escreve o “Financial Times”, o Deutsche Bank contratou cerca de 40 ex-funcionários do Credit Suisse em todo o mundo, enquanto o Jefferies contratou pelo menos 25 e o Santander mais de 20.

O Deutsche Bank aproveitou a turbulência e entre os que migraram encontra-se William Mansfield, ex-líder de fusões e aquisições do banco suíço na zona da Europa e Médio Oriente. O Santander fez o mesmo e conseguiu contratar Steve Geller, que foi diretor global de fusões e aquisições do banco.

Pelo menos 16 outros bancos (nomeadamente Barclays, BNP Paribas, Citi, Macquarie e Wells Fargo) contrataram indivíduos e equipas, com mais contratações de funcionários júniores esperadas nas próximas semanas.

O volume de saídas do Credit Suisse foi maior do que o planeado pelo UBS antes de começar a formalizar a integração. Embora o UBS tenha priorizado a retenção de certos banqueiros de investimento do Credit Suisse em áreas como saúde e tecnologia para ajudar a desenvolver os seus negócios nos EUA e na Ásia-Pacífico, a maioria daqueles que se mudaram para outros bancos acabaria por ser demitida.

“Sabemos quem queremos manter e com esses indivíduos não há problema de atrito”, disse uma das fontes do jornal.

No final de 2022, o Credit Suisse empregava 52 mil funcionários, número que entretanto caiu para 42 mil. No total, a fusão UBS-Credit Suisse emprega cerca de 115 mil pessoas em todo o mundo, mas espera-se que haja um corte de 20 mil trabalhadores.