Lucros do Citibank caem 15% no primeiro semestre para €6706 milhões

O banco Citigroup anunciou, esta quinta-feira, um lucro de 7521 milhões de dólares (6706 milhões de euros) no primeiro semestre do ano, 15% abaixo do que alcançou no mesmo período de 2022.

No segundo trimestre, o Citigroup faturou 19.436 milhões de dólares (17.318 milhões de euros), cerca de 1% abaixo do registado entre abril e junho de 2022 e 9% abaixo do que conseguiu no primeiro trimestre do ano, segundo um comunicado partilhado no seu portal.

No que a lucros diz respeito, a entidade bancária alcançou 2915 milhões de dólares (2597 milhões de euros) no segundo trimestre, menos 36% em termos homólogos e 37% em cadeia.

O Citigroup atribuiu estes resultados ao aumento dos custos do crédito, das despesas e uma diminuição das receitas.

Por ação, o Citigroup obteve um lucro de 3,52 dólares no semestre face aos 4,32 dólares de há um ano, segundo indicou em comunicado.