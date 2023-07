Sindicatos e Menzies chegam a acordo "satisfatório" na Groundforce e criam-se condições para fechar negócio

Custou, mas acabou por acontecer: depois de longas negociações e uma ameaça de greve, sindicatos e Menzies chegaram a acordo. Era um passo fundamental para que empresa controlada pela kuweitiana NAS finalizasse a compra da empresa de ‘handling’ Groundforce, uma vez que esta tinha colocado como condição uma negociação do acordo de empresa com os sindicatos. Os sindicatos consideram o acordo "extremamente satisfatório".

Na nota, assinada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) e pelo Sindicato dos Técnicos de Handling e Aeroportos (STHA), as estruturas sindicais anunciaram que “depois de cinco reuniões de intensas negociações com a Menzies, com naturais avanços e recuos decorrentes das dinâmicas negociais”, o encontro desta quarta-feira “permitiu alcançar um acordo de princípios” que consideram “extremamente satisfatório para os trabalhadores”.

Uma das questões em que chegaram a acordo foram as tabelas salariais, sendo que, neste caso, foi possível, para este ano, a integração do complemento extraordinário e temporário (CET) no vencimento base dos trabalhadores, o que “funcionará também como ponto de partida para 2024”.

Para o período entre 2024 a 2026 foi acordado o “aumento anual das tabelas salariais, ligado ao IPC (inflação anual)”, de forma a garantir a execução da proposta dos sindicatos, “de 140 euros em cada grau nos três anos”.

Por sua vez, “o subsídio de refeição aumenta para 8,70 euros/dia, ligado ao aumento de uma hora na amplitude do almoço e do jantar e de 30 minutos no pequeno-almoço”.

Os sindicatos e a Menzies acordaram ainda a “resolução da situação dos trabalhadores estagnados há muitos anos em graus sem tempo de permanência” e de outros trabalhadores que “sofreram uma redução salarial no seu salário base com a transição para o AE 2012 [acordo de empresa]”.

As negociações permitiram a atribuição do “subsídio de transporte universal, de acordo com o princípio da redistribuição do custo para a empresa com esta rubrica por todos os trabalhadores, tendo em atenção que todos são forçados a deslocar-se em viatura própria”, num valor de 75 euros por “mês para trabalhadores com horários irregulares e 30 euros por mês para horários regulares, sendo pago 11 meses por ano”.

O acordo implementa ainda várias medidas de organização dos tempos de trabalho pedidas pelos trabalhadores.

“Ficou acordada também a eliminação do prémio de distribuição de lucros, bem como a redução gradual do recurso a empresas de trabalho temporário”, lê-se na mesma nota.

Segundo as estruturas sindicais, a entrada da Menzies contempla ainda “o pagamento dos créditos efetivos aos trabalhadores que têm a receber retroativos de evoluções de carreira entre o período de janeiro de 2020 e julho de 2021”, destacando que este acordo “exclui qualquer congelamento ou eliminação das anuidades e das evoluções de carreira”.

Os sindicatos indicaram também que este acordo “permite o depósito do plano de recuperação no tribunal até ao próximo dia 17, devendo ser votado nos 45 dias seguintes”.

A TAP e a Menzies Aviation celebraram, em abril, um acordo para a "recuperação e revitalização da Groundforce", empresa declarada insolvente em agosto de 2021.