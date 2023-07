Volume de negócios nos serviços com novo impulso em maio graças a contributo do sector de consultoria

As instituições do sector dos serviços continuaram, em maio, a faturar mais face ao ano passado. O volume de negócios do sector dos serviços voltou a crescer em maio em comparação com o mesmo mês do ano passado - e a uma velocidade maior. Se em abril o crescimento tinha abrandado para 5,6%, em maio voltou a recuperar para os 7,6%.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), todas as áreas de atividade dentro dos serviços registaram aumentos no volume de negócios nominal - isto é, medidos a preços correntes e não ajustados à inflação - mas umas mais do que outras.



Os segmentos de “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” viram um aumento homólogo de 26,1% em maio, “tendo contribuído com 1,8 pontos percentuais para a variação agregada”, segundo o INE.

Já o volume de negócios do “Comércio por grosso; reparação de veículos automóveis e motociclos” cresceu 2,8%, “originando um contributo de 1,6 pontos percentuais para a variação do índice total”, avança a autoridade estatística.

Nesta categoria, “o ”Comércio por grosso" recuperou 1,3 pontos percentuais, mantendo, contudo, uma variação negativa (-2,4%). O índice do “Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos” registou um crescimento de 25,0% (24,9% em abril)", detalha.

No que toca à secção de “Transportes e armazenagem”, o aumento homólogo foi de 11,8% e representou 1,6 pontos percentuais do índice geral. “Nesta secção continuam a destacar-se os Transportes aéreos, com crescimento homólogo de 31,8% (28,1% em abril)”, segundo o INE.

No índice não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário registou-se uma variação positiva de 7,5% em maio, face a 3,9% em abril.

No que concerne aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustados de efeitos de calendário, estes “apresentaram variações homólogas de 4,0%, 11,5% e 2,7%, respetivamente”, segundo o INE.