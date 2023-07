Rendibilidade das empresas aumenta pelo nono trimestre consecutivo

“A rendibilidade das empresas, medida pelo rácio entre os resultados antes de amortizações, depreciações, juros e impostos (EBITDA) e o total do ativo, aumentou pelo nono trimestre consecutivo, fixando-se em 9,4% no primeiro trimestre de 2023”, indica a nota do banco central.

No primeiro trimestre do ano, a rendibilidade das empresas aumentou pelo nono trimestre consecutivo, a autonomia financeira também voltou a aumentar, assim como o custo dos financiamentos obtidos, mostram os dados do Banco de Portugal (BdP), divulgados esta terça-feira.

De acordo com a instituição liderada por Mário Centeno, “nas empresas privadas, a rendibilidade do ativo aumentou em todos os sectores de atividade relativamente ao primeiro trimestre do ano anterior, com exceção da construção”, sendo que o sector que mais contribuiu para este aumento foi o dos transportes e armazenagem (+3,2 pontos percentuais).

Foi mesmo este sector que apresentou a maior rendibilidade (13,4%), seguido pelo comércio (11,3%) e indústrias (10,6%). Por outro lado, o setor com menor rendibilidade foi o da construção (5,5%).

Por classe de dimensão das empresas privadas (sem contar com as sedes sociais), a rendibilidade aumentou, relativamente ao primeiro trimestre de 2022, nas micro, pequenas e médias empresas (PME), de 8% para 8,6%, e nas grandes empresas, de 9,3% para 12%.

Relativamente à autonomia financeira, o banco central refere que, no período em análise, “a autonomia financeira das empresas, medida pelo peso do capital próprio no total do ativo, continuou a aumentar, atingindo 42,6%”. O aumento deveu-se, em parte, à “retenção dos resultados gerados pelas empresas”.

O aumento deste indicador foi mais expressivo nos dois últimos trimestres e particularmente nas PME (subiu para 43,2% nos primeiros três meses do ano).

Esta subida da autonomia financeira foi transversal a todos os setores, mas o setor que apresentou a maior autonomia foi o das indústrias (45,6%). Pelo contrário, o setor dos transportes e armazenagem registou a pior autonomia (27,3%).

O banco central indica ainda que “o custo dos financiamentos obtidos aumentou pelo terceiro trimestre consecutivo (passou de 2,7% no segundo trimestre de 2022 para 3,3%), reflexo do contexto de subida das taxas de juro que se iniciou em julho de 2022”.