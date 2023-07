Fitch sobe "rating" das obrigações hipotecárias do Montepio para notação máxima

A Fitch subiu o rating das obrigações hipotecárias do Banco Montepio de AA para AA+, atingindo "a notação máxima passível de ser atribuída pela agência a emitentes portugueses", anunciou o banco num comunicado divulgado esta quinta-feira, 6 de julho.

“A agência de notação financeira Fitch Ratings subiu o rating das Obrigações Hipotecárias (OH) do Banco Montepio em mais 1 nível, de AA para AA+, com perspetiva (”Outlook") estável ("Stable")", de acordo com a mesma nota.

No documento, a instituição financeira acrescenta que esta ação “decorre da subida do rating de longo prazo (”Issuer Default Rating") do Banco Montepio", que, por sua vez, resulta da diminuição de risco no balanço, nomeadamente a redução de ativos não produtivos e não estratégicos em benefício da posição de capital do Banco, conforme divulgado em 3 de julho de 2023, acrescenta o Montepio.

Em 3 de julho a agência de notação financeira tinha já subido o rating da dívida sénior não garantida do Banco Montepio de B- para B+, mantendo a perspetiva positiva, bem como revisto em alta os ratings de outros elementos, como o de longo prazo dos depósitos -- então tinha passado de B+ para BB-.

O rating das OH do Banco Montepio tinha sido revista em alta de AA- para AA em dezembro de 2022.