Empresa de camiões elétricos Nikola duplica vendas no segundo trimestre

As vendas da construtora de veículos pesados elétricos Nikola duplicaram no segundo trimestre face ao trimestre anterior, anunciou a empresa esta quarta-feira, 5 de julho.

O número de pesados vendidos no retalho cresceu de 33 para 66 no segundo trimestre, ao passo que as vendas grossistas aumentaram de 31 para 45, de acordo com o comunicado de imprensa da dona da marca HYLA.

O número de veículos produzidos caiu de 63 no primeiro trimestre para 33 no segundo; totalizando uma produção de 96 veículos no que vai do ano.

Segundo a Reuters, a Nikola tem vindo a lidar com dificuldades nos últimos meses devido à baixa procura por veículos pesados elétricos e a problemas na cadeia de distribuição.

Com prejuízos acima do esperado no primeiro trimestre - perto dos 170 milhões de dólares (156 milhões de euros) - a empresa resolveu parar a produção em maio para alterar linhas de montagem, preparando-as para um novo veículo movido a hidrogénio.

A empresa anunciou também nessa altura que iria apenas produzir veículos sob encomenda de clientes. Mais tarde, em junho, anunciou o despedimento de 270 trabalhadores.