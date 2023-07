ERC diz não ter poderes para avaliar Mário Silva na administração de empresa acionista da Cofina

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) diz não ter poderes legais para avaliar a presença de Mário Leite da Silva na administração da Livrefluxo, empresa detida por Domingos Matos e que é acionista da Cofina com 12,09%. Em causa estão investigações de que o gestor tem sido alvo referentes ao período em que trabalhou com Isabel dos Santos – foi constituído arguido em Portugal e Angola e os seus bens foram alvo de arresto, além de ter sido condenado num processo nos Países Baixos relacionado com o desvio pela investidora angolana de 52,6 milhões de euros de dividendos da petrolífera angolana Sonangol.