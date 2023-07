Dos 'swaps' à TAP: descubra as semelhanças e diferenças entre duas comissões de inquérito separadas por 10 anos

É uma história com gestores públicos destituídos e governantes a sair do Governo, com um secretário de Estado do Tesouro que esteve só um mês em funções, com um relatório que detetou irregularidades em empresas públicas, com acusações de mentiras, e ainda com o cruzamento de personalidades como João Galamba, Frederico Pinheiro, Fernando Medina e Mariana Mortágua.

Podia estar a falar-se da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que começa a caminhar para o seu fim (com a entrega até ao fim desta terça-feira do relatório preliminar, da autoria da deputada do PS Ana Paula Bernardo). Mas não é.

Trata-se antes de uma história que se começava a contar há dez anos, no inquérito que se debruçou sobre os instrumentos financeiros subscritos por empresas públicas que arriscaram abrir um buraco de 3 mil milhões de euros – pouco menos do que os 3,2 mil milhões colocados na companhia aérea desde 2021: os swaps.