João Moreira Rato deixa presidência do Banco CTT

João Moreira Rato, presidente do conselho de administração do Banco CTT, deixa o cargo a partir desta sexta-feira, segundo anunciado em comunicado.

A informação foi divulgada pelos CTT - Correios de Portugal esta sexta-feira e segue-se à renúncia apresentada por João Moreira Rato ainda em maio, “por razões pessoais”.

De acordo com a nota, já estão a decorrer, junto do regulador, “as diligências formais conducentes à nomeação de um novo presidente do conselho de administração do Banco CTT”.

“Os CTT agradecem a dedicação com que João Moreira Rato desempenhou as funções que agora termina”, lê-se, por fim, na nota.