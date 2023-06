Grandes empresas portuguesas criticam resposta europeia aos apoios dos EUA por beneficiar Alemanha e França

A associação Business Roundtable Portugal (BRP), que agrega 41 grandes grupos empresariais portugueses, criticou a solução encontrada pela União Europeia (UE) para responder aos apoios do programa Inflation Reduction Act (IRA), dos Estados Unidos da América (EUA), acusando-a de beneficiar principalmente as grandes economias com poder de fogo orçamental, como França e a Alemanha.

Os patrões portugueses defendem igualmente uma revisão do conceito de grande empresa a nível europeu. Definido em 2005 pelo Eurostat, impede atualmente o acesso a fundos comunitários ao vasto número de empresas com faturação anual acima dos 50 milhões de euros e com mais de 250 trabalhadores.