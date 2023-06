Novas empresas tecnológicas em Portugal duplicaram desde 2013 e garantem 25 mil empregos

Entre 2013 e 2022, o número de empresas tecnológicas que são criadas anualmente em Portugal mais do que duplicou, passando de 1467 constituídas em 2013 para as 3080 criadas em 2022. Os dados constam do relatório “Empresas startup em Portugal”, da consultora Informa D&B, a que o Expresso teve acesso.

No ano passado, o ecossistema nacional de startups somava cerca de 12 mil empresas e assegurava 25 mil postos de trabalho no país, tinha um volume de negócios agregado na ordem dos 1750 milhões de euros e a parcela de 28% das startups com negócio global exportava 562 milhões de euros.