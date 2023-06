Correios suíços apostam em centro de serviços em Lisboa

As empresas europeias continuam a apostar em Portugal para transferirem serviços informáticos. Entre as que recentemente vieram ao País “pescar” profissionais da área das Tecnologias da Informação (TI) foi a Swiss Post, os correios públicos suíços, entidade com 174 anos e uma das maiores empregadoras helvéticas - mas sem serviços de correio em Portugal. É o primeiro centro dos correios suíços fora do país dos Alpes.

Tal como em outros países, não há profissionais em número suficiente na Suíça para satisfazer as necessidades de empresas desta dimensão. A aposta no ‘nearshoring’ - transferir serviços de apoio para regiões próximas da sede destas empresas - tem sido uma solução encontrada por várias entidades europeias, que estão a implementar vastas operações em Portugal.

Uma das motivações destas empresas serão os salários dos profissionais de TI, substancialmente mais baixos em Portugal do que em outros países. Nuno Pedro, diretor do centro da Swiss Post em Portugal, recusa, porém, a ideia: “Não foi uma razão. Não temos qualquer motivo de redução ou optimização de custos”, vincou em conversa com o Expresso.