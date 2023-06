EDP, Galp e Pingo Doce conservam pódio das marcas mais valiosas em Portugal

A EDP é a marca mais valiosa de Portugal e é aquela que apresenta o maior valor de perceção de sustentabilidade. Contudo, a Ara (colombiana, que pertence à Jerónimo Martins) foi a marca que mais cresceu, e a NOS é a mais forte. Os dados são da Brand Finance, que todos os anos estuda cinco mil das maiores marcas, classificando-as em todos os setores e países.

Em Portugal 25 marcas foram analisadas, sendo que, no total, estas valiam 12,6 mil milhões de euros em 2022, mais 22% que em 2021. E face a 2021 há novidades: para este ‘top 25’ entraram a Brisa e a Fidelidade.

Assim, no pódio das mais valiosas de 2022 temos a EDP (com 2,4 mil milhões de euros, 4% menos que em 2021), seguida da Galp (2 mil milhões de euros, mais 40% que no ano anterior) e, por fim, o Pingo Doce (1,2 mil milhões de euros, mais 53% que em 2021).

No ‘top 10’ entram ainda o BCP, Caixa Geral de Depósitos, Continente, Meo, Fidelidade, NOS e Super Bock. Destas, os dois bancos subiram de posição (para quarto e quinto, respetivamente), enquanto a retalhista, a operadora de telecomunicações e a marca de cervejas caíram.

No caso da EDP, o estudo da Brand Finance nota, no entanto, que “os rácios de sensibilização (65%), familiaridade (49%) e consideração (38%) não são muito elevados em comparação com alguns dos seus concorrentes, como a Galp Energia: consciência (98%), familiaridade (87%) e consideração (72%)”.

Se analisarmos o crescimento destas 25 marcas, quem lidera o pódio é a Ara, retalhista colombiana que pertence ao grupo Jerónimo Martins. A Ara cresceu 68%, para 135,5 milhões de euros. Em segundo lugar fica outra marca do grupo, o Pingo Doce (que ocupa o terceiro lugar no geral). Em terceiro, está o grupo Pestana, com um crescimento de 50%.

Além de calcular o valor da marca, a Brand Finance também determina a força relativa das marcas, tendo em conta diversos fatores como o investimento em marketing, o capital das partes interessadas e o desempenho comercial. Em Portugal, a marca mais forte é a NOS, com uma pontuação de 84 em 100 no índice que avalia esta força.

Outro dos parâmetros avaliados é o nível percebido de sustentabilidade das marcas, que é representado pela "pontuação de percepções de sustentabilidade". “Esta pontuação indexada fornece informações sobre o papel da sustentabilidade na formação de uma reputação positiva da marca”, explica a Brand Finance na nota divulgada.

Assim, a EDP obteve o valor mais elevado de perceção da sustentabilidade, com 237 milhões de euros. Já a Galp obteve o maior índice de perceção de sustentabilidade com 4,5 pontos em 10.