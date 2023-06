Alibaba define nova estratégia empresarial e substitui liderança

O gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba anunciou, esta terça-feira, uma nova liderança do grupo a partir de setembro, quando o atual presidente e diretor executivo, Daniel Zhang, abandonar o cargo. A alteração ocorre numa altura em que a empresa passa por uma mudança estratégica, como sinaliza o “Financial Times”.

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotado, o grupo informou que Eddie Wu Yongming, até agora presidente da Taobao, uma das principais plataformas de comércio eletrónico do conglomerado, passará a diretor executivo, enquanto Joseph C. Tsai, atual vice-presidente executivo, passará a presidente.

“Eddie é um par de mãos confiável. Ele desempenhou um papel fundamental na maioria dos negócios do Alibaba e tem uma compreensão abrangente da organização”, disse Brian Wong, ex-executivo do Alibaba e autor do livro “The Tao of Alibaba”.

Como lembra o jornal britânico, a mudança de liderança ocorre num momento crítico para o Alibaba, depois de ter anunciado planos para desmembrar o grupo em seis. O Alibaba vai tentar entrar em bolsa com os seus negócios de logística e mercearia nos próximos 18 meses e vai ainda dividir a sua secção de cloud.

O conselho de administração da Alibaba agradeceu no comunicado a Zhang pelas suas "contribuições extraordinárias para o desenvolvimento" da empresa e pela sua "liderança extraordinária" na "gestão das incertezas" nos últimos anos.

Zhang era diretor executivo do conglomerado desde 2015 e presidente do conselho de administração desde 2019, depois de substituir o carismático cofundador Jack Ma.

De acordo com as informações fornecidas pelo grupo, Wu é um dos cofundadores da empresa e ocupou vários cargos na organização, incluindo o de diretor de tecnologia e diretor financeiro da Taobao.

Tsai entrou para a Alibaba em 1999 como parte da equipa fundadora e é membro do conselho de administração da empresa desde então.

As ações da Alibaba na Bolsa de Valores de Hong Kong chegaram a cair 1,61% após o anúncio.

A Alibaba registou um lucro líquido de 72,5 mil milhões de yuans (9,5 mil milhões de euros) no último exercício fiscal, que terminou a 31 de março, um aumento de 17% em relação ao ano anterior.