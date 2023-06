Warren Buffett reforça em empresas japonesas, incluindo a Marubeni, presente na produção de eletricidade em Portugal

Depois de vaticinar que um “período incrível” na economia norte-americana está a chegar ao fim, Warren Buffett está a reforçar os seus investimentos do outro lado do Pacífico. A Berkshire Hathaway, empresa de investimento do “Oráculo de Omaha”, anunciou esta segunda-feira, 19 de junho, que reforçou a sua participação em cinco grandes empresas japonesas através da sua subsidiária, a National Indemnity Company, e poderá aumentar ainda mais esse investimento.

Uma delas, o conglomerado industrial Marubeni, é dono de 50% da produtora de energia portuguesa Trustenergy, em parceria com a francesa Engie. A Trustenergy detém 50% da central de ciclo combinado a gás natural do Pego (os outros 50% são da Endesa) e controla a 100% a central a gás da Tapada do Outeiro, além de ter vários parques eólicos de norte a sul de Portugal.

A Trustenergy é, segundo o site da empresa, “o segundo maior player no sector elétrico nacional e o quarto no segmento eólico” e tem, em Portugal, “uma capacidade instalada total de cerca de 2310 megawatts”.

As restantes empresas, além da Marubeni, são os conglomerados industriais Itochu, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, “atualmente as únicas empresas cotadas” japonesas nas quais a Berkshire tem participações, segundo o comunicado do veículo de investimento norte-americano do “Oráculo de Omaha”, referência para investidores de todo o mundio.

“Excluindo ações próprias, a participação da Berkshire Hathaway em cada uma das cinco empresas é, em média, superior a 8,5%”, cujo valor agregado “excede consideravelmente o das participações detidas pela Berkshire em empresas cotadas em qualquer país além dos EUA”, avança a empresa de Buffett.



A intenção é “manter os seus investimentos japoneses no longo prazo”, sendo que a Berkshire indica que “pode aumentar as suas participações até um máximo de 9,9% em qualquer um dos cinco investimentos” - mas “dependendo do preço”.

A Berkshire não irá fazer aquisições além desse limite “a não ser no caso de haver uma aprovação específica do conselho de administração das empresas investidas”.

A decisão de reforço do investimento - depois da primeira aposta nas empresas em questão, em agosto de 2020, na ordem dos 5% - ocorre depois de Buffett e de Greg Abel, o presidente executivo da Berkshire, terem viajado ao Japão e reunido com os conselhos de administração das cinco empresas já em 2023.