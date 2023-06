Vendas trimestrais da retalhista sueca H&M estabilizam

As vendas da H&M em moedas locais mantiveram-se estáveis entre março e maio, anunciou a cadeia de vestuário esta quinta-feira, 15 de junho, numa atualização de dados do negócio.



Porém, as vendas líquidas cresceram 6% para os 57.616 milhões de coroas suecas (cerca de 5 mil milhões de euros ao câmbio atual) naquele que é o segundo trimestre fiscal da empresa, acrescentou a retalhista sueca no comunicado.

“As vendas no segundo trimestre foram afetadas por condições meteorológicas desfavoráveis, em comparação com o período correspondente do ano passado, em vários dos grandes mercados do grupo H&M”, refere a empresa.

A empresa acrescenta que o mês de junho “teve um bom arranque”.



Os números apresentados são provisórios e poderão ser revistos aquando da apresentação de resultados semestrais marcada para dia 29 de junho.