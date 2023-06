Startup de pizzas feitas por robôs fecha depois de "torrar" 410 milhões de euros

A norte-americana Zume começou por ser uma empresa que vendia pizzas feitas por robôs. Queria que a pizza chegasse a casa dos clientes o mais quente possível. Para isso, chegou a ter uma frota de entrega com fornos embutidos que cozinhava as pizzas durante o caminho, segundo a página especializada The Spoon.

O modelo de negócio tirava, assim, o fator humano quase todo da equação, automatizando grande parte do processo de confecção das pizzas e também do embalamento. Mais tarde, em 2020, acabaria por deixar esse (ruinoso) negócio para trás e focar-se em embalamento de plástico sustentável.



Desde 2015, o ano da fundação da empresa, vários investidores apostaram cerca de 445 milhões de dólares (cerca de 410 milhões de euros ao câmbio atual) nesta promissora empresa que poderia revolucionar o negócio das pizzarias. Mas, segundo o site The Information, a Zume acabou por declarar falência e por fechar as operações.



A empresa atraiu investidores de peso, como o fundo de investimento japonês SoftBank, que viu a sua aposta de 375 milhões de dólares (347 milhões de euros) na empresa, decidida em 2018, segundo a base de dados Crunchbase, evaporar-se quase de um dia para o outro.