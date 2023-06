George Soros passa ao filho Alexander a liderança do seu império

George Soros vai passar o testemunho à próxima geração. No domingo, um porta-voz do milionário nonagenário anunciou que o filho Alexander Soros - de 37 anos, o segundo mais novo de cinco filhos - passará a liderar o conjunto de investimentos da família avaliados em 24 mil milhões de euros e a organização filantrópica Open Society Foundations (OSF), que financia vários projetos da sociedade civil pelo mundo.

E, em entrevista ao Wall Street Journal, Alexander Soros disse que vai continuar a promover ideias e iniciativas contra a nova direita, em particular a norte-americana: “por mais que eu gostasse de deixar de pôr dinheiro na política, enquanto o outro lado o fizer nós também vamos ter de o fazer", frisou.

Passar o testemunho a um dos herdeiros não era, porém, a intenção original do magnata, que se celebrizou por apostar na queda da libra esterlina, em 1992. O short selling [vendas em posições curtas] da moeda do Reino Unido fez com que Soros lucrasse o equivalente a mil milhões de euros, forçando o Banco de Inglaterra a deixar os intervalos de cotação definidos pelo Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio. O descalabro para as contas públicas britânicas viria a ser conhecido como Quarta-Feira Negra.



Soros já tinha manifestado a sua intenção de nem sequer considerar a sua prole para a sucessão: “Não queria que a fundação fosse liderada por um dos meus filhos, numa questão de princípio. Pensei que deveria ser gerida pela pessoa mais adequada", disse, citado pelo jornal norte-americano. Agora diz que Alexander, filho da sua segunda mulher, Susan Weber, “merece-o”.

E, no caso de Soros mudar de ideias e transmitir a liderança do legado à família, Alexander nem era tido como a primeira opção. Jonathan Soros, advogado de 52 anos, o terceiro filho do investidor, era tido como o sucessor mais provável - até que o pai e potencial herdeiro se desentenderam. Descrito pelo Wall Street Journal como “alto e atlético”, parceiro de partidas de ténis do pai, e responsável pela “estabilização do hedge fund dos Soros durante tempos de turbulência”, acabaria por ser preterido em prol do descendente mais novo.

Diferenças de temperamento entre o progenitor e o filho na gestão - o primeiro é descrito como “impulsivo”, quando Jonathan é considerado mais “analítico e contemplativo” - e embates entre os dois fizeram com que o potencial herdeiro acabasse por deixar a gestão dos investimentos da família em 2011, depois de ter ingressado na estrutura em 2002.

Alexander, que não tinha uma ligação forte com Soros depois de anos entregue à mãe e a amas, reaproximar-se-ia do pai por alturas do divórcio deste da sua segunda mulher, em 2004.