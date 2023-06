Oitante lucra quase €64 milhões em 2022 e metade tem como destino o Fundo de Resolução

Em 2022, a Oitante (dona dos ativos herdados do antigo Banif) lucrou 63,8 mil milhões de euros, mais 165,8% que em 2021, registando o sétimo ano consecutivo de lucros. Perante estes resultados, o Fundo de Resolução (que detém 100% da Oitante) irá receber 32 milhões de euros de dividendos.

Segundo comunicado da Oitante, os resultados “foram suportados pelo crescimento dos proveitos e o controlo dos custos operacionais e financeiros, permitindo assim que o capital próprio tenha incrementado 47,3% relativamente ao ano anterior, alcançando o montante de 199 milhões de euros”.

Para estes resultados contribuíram "o processo de alienação de ativos imobiliários, que em 2022 atingiu o montante de 74 milhões

de euros", “a diminuição da exposição bruta total da carteira de crédito no montante de 27,9 milhões de euros” e a “redução do peso das participações em ativos financeiros por via de alienação e reduções de capital que permitiram encaixar o montante de 44,7 milhões de euros”.

Perante estes resultados, a Oitante propôs a distribuição de um dividendo no montante de 32 milhões de euros, que foi aprovado na assembleia-geral. É a segunda distribuição de dividendos ao Fundo de Resolução, depois da entrega realizada em 2021, relativa aos lucros de 2020.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Fundo de Resolução sublinha que os valores obtidos graças à sua participação na Oitante “contribuirão para a redução dos prejuízos de 489 milhões de euros suportados por este Fundo na resolução do Banif e serão utilizados no reembolso da dívida do próprio Fundo de Resolução, nomeadamente perante o Estado”.

O Fundo lembra ainda que o ano de 2022 ficou marcado “pela conclusão do processo de reembolso da dívida obrigacionista da Oitante”. Em causa está a emissão de 746 milhões de euros, realizada em 2015 e que tinha vencimento em dezembro de 2025, mas que foi reembolsada integralmente. Assim, foi extinguida a “responsabilidade do Fundo de Resolução enquanto garante desse financiamento, bem como a responsabilidade do Estado Português, enquanto prestador de uma contragarantia”.