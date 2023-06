Leadzai espera arrecadar €20 milhões na próxima ronda, após passar pela fábrica de unicórnios

A Leadzai foi uma das oito primeiras scaleups (empresas em fase de expansão) a integrar o Scaling Up Program da Unicorn Factory Lisboa no Hub Criativo do Beato. Com o programa a acabar - e já com mais oito empresas anunciadas que se juntam para nova edição - a empresa espera arrecadar 20 milhões de euros na próxima ronda de investimento.