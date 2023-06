Insolvências de empresas aumentam 13% até maio, encerramentos caem 7,6%

As insolvências de empresas registaram um aumento homólogo de 13% até maio deste ano, para 23.495, enquanto os encerramentos de empresas caíram 7,6%, no período em análise, para 4.832, anunciou esta terça-feira a empresa Informa D&B.

De acordo com o barómetro da Informa D&B, desde o início deste ano até 31 de maio foram constituídas 23.495 novas empresas, o que representa um crescimento de 6,3% face ao período homólogo (+1 383 empresas).

Nos primeiros cinco meses deste ano, a Informa D&B refere que encerraram 4.832 empresas, uma descida de 7,6% (-398 encerramentos), face ao mesmo período do ano passado, adianta.

Quanto ao mês de maio deste ano, há a registar uma queda de 8,9% nas constituições de empresas, face a igual mês do ano passado, quebrando assim o ciclo de crescimento do empreendedorismo que se registava há 12 meses consecutivos, lê-se ainda no comunicado.

É referido ainda que, no entanto, analisando os últimos 12 meses concluídos em maio deste ano, os encerramentos aumentaram em mais de metade dos setores de atividade em Portugal, quando comparados com os 12 meses anteriores.

A Informa D&B realça ainda que entre os setores com aumento nas constituições até maio deste ano, se destacam os transportes (+1.370 constituições), o alojamento e restauração (+243 constituições), os serviços gerais (+196 constituições) e a construção (+100 constituições).

No entanto, entre aqueles que mostram um recuo na criação de novas empresas, destacam-se as atividades imobiliárias (-234 constituições), as tecnologias da informação e comunicação (-111 constituições), as indústrias (-92 constituições) e a agricultura e outros recursos naturais (-87 constituições).

De entre os setores com maior crescimento nas insolvências, a Informa D&B destaca a construção, com 140 empresas a iniciarem um processo de insolvência neste período (+63 processos e mais 82%).

As indústrias mantêm-se, no entanto, como o setor de atividade com maior número absoluto de novos processos de insolvência (151), lê-se no comunicado.