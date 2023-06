Manuel Fino (1925-2023): a ascensão e queda, da indústria têxtil aos investimentos na Cimpor e BCP

Manuel Fino nasceu na Covilhã em 1925 mas ainda muito jovem mudou-se para Portalegre, onde o pai, Francisco Fino, foi refundar a Fábrica de Lanifícios de Portalegre a convite da Caixa Geral de Depósitos (CGD), tornando-a anos mais tarde o maior empregador do Alentejo, com cerca de 2000 trabalhadores diretos e indiretos.

“Um grande ser humano com todas as características de um grande empresário”. A definição é de Jorge Pais, empresário que durante quase duas décadas trabalhou diretamente com Manuel Fino e com quem manteve amizade posteriormente. Um espírito empreendedor que, em 1976, numa “altura conturbada em que ninguém investia”, o levou a ganhar o prémio de “Empresário do Ano”, recorda o também vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP) e presidente do Nerpor - Núcleo Empresarial de Portalegre.