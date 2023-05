Reditus lucra €2,66 ME em 2021, contra prejuízos um ano antes

A Reditus registou um lucro de 2,66 milhões de euros em 2021, valor que compara com prejuízos de 1,06 milhões de euros um ano antes, divulgou esta quarta-feira a tecnológica.

No período em análise, os proveitos operacionais cresceram 4,4% para 24,5 milhões de euros (23,5 milhões de euros em 2020).

"O aumento dos proveitos é reflexo de um crescimento significativo dos segmentos de BPO e IT Consulting, acompanhados pelo bom desempenho da atividade internacional", justifica a Reditus, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM).

No mercado nacional, os proveitos registaram "um crescimento de 2,2% face a 2020, reflexo de um crescimento significativo dos segmentos de BPO e IT Consulting", e o internacional, nomeadamente o africano, onde a Reditus tem uma filial, "continua a representar uma fatia importante da atividade tendo representado aproximadamente 25% do volume de negócios do grupo".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 5,7 milhões de euros em 2021, contra seis milhões de euros um ano antes.

"Em 2021, a pandemia covid-19 manteve-se como um elemento desestabilizador da economia, dos projetos das empresas e das ambições e perspetivas das famílias portuguesas, continuando a introduzir fatores elevados de incerteza nas perspetivas económicas", refere a Reditus.

No entanto, o grupo Reditus "manteve um bom desempenho operacional, apresentando um crescimento dos seus proveitos operacionais e resultado líquido", adianta.

"O sucesso da estratégia implementada, nomeadamente no que diz respeito à procura por novas oportunidades de negócio, dentro e fora do país, permitiu que a empresa colocasse o foco nas atividades 'core', tendo, dessa forma, encontrado novos projetos e oportunidades de negócio, juntamente com a manutenção de uma política de racionalização da despesa e redução dos encargos financeiros", salienta.