Lucro da SIMAB cresce para €5,78 milhões

A SIMAB, empresa pública responsável pela implementação e gestão da rede nacional de mercados abastecedores, revelou, esta quarta-feira, que contabilizou um lucro de 5,78 milhões de euros no ano fiscal de 2022, mais 1,2% do que no ano anterior.

A empresa apresentou os melhores resultados financeiros da sua história, desempenho que tem que se tem registado nos dois últimos anos, refere a empresa em comunicado, lembrando que os bons resultados financeiros foram aprovados em Assembleia Geral de Acionistas, realizada na segunda-feira (29 de maio deste ano).

Além disso, o ano fiscal de 2022 ficou marcado pelo maior volume de negócios na história do grupo SIMAB, de 17,288 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 0,8% na comparação com o ano precedentes.

Quanto à divida líquida, a empresa diz que tem houve uma "efetiva redução" na ordem dos 21,9% em 2022, face ao ano fiscal precedente.

Na nota distribuída, o presidente do Conselho de Administração do grupo, Jorge Reis, afirmou que a SIMAB tem "cerca de 1.000 operadores distribuídos pelos quatro mercados abastecedores, que têm nas suas instalações empresas dos setores agroalimentar, de logística, distribuição e transportes, chegando a cinco milhões de consumidores finais em Portugal".

Jorge Reis reforçou, ainda, que os resultados apresentados são o "reflexo do trabalho e empenho efetivo" que tem como objetivo "reforçar e potenciar a promoção, crescimento e desenvolvimento dos quatro mercados abastecedores".

"Queremos continuar a trabalhar no limite, mantendo as elevadas taxas de ocupação atuais e proporcionando às empresas que operam no interior dos nossos mercados uma cooperação constante e, obviamente, condições de trabalho cada vez mais satisfatórias e atrativas", salientou o gestor.

A SIMAB é a acionista maioritária do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), do Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB), do Mercado Abastecedor da Região de Évora (MARE) e do Mercado Abastecedor de Faro (MARF).