Fundo Explorer entra no capital do Grupo Your

O fundo de capital de risco Explorer Investments vai entrar no capital do Grupo Your, detido pela Ó Capital e com uma participação da Caravela - Companhia de Seguros, anunciou esta sexta-feira, 26 de maio.

“Esta parceria, que será realizada através do Fundo IV da Explorer Investments, volta a reforçar a posição do Grupo Your no mercado de contabilidade e no apoio à gestão de empresas”, segundo o fundo.

A entrada no capital implica a manutenção das atuais acionistas Ó Capital e Caravela Companhia de Seguros e da equipa de gestão do Grupo Your, liderada pela presidente executiva Sara do Ó.

“O reforço da estrutura acionista representa uma nova fase do Grupo e mais um passo decisivo para cumprir o objetivo de se posicionar como o maior marketplace de soluções empresariais de referência para as PME, tais como serviços de contabilidade e fiscalidade, de segurança e saúde no trabalho, de soluções de seguros e de recursos humanos”, sublinha.

“Assegurada a continuidade da gestão do Grupo, a parceria com a Explorer permite acelerar o crescimento do negócio de contabilidade e das áreas de cross-selling, onde o Grupo conta atualmente com mais de 5740 clientes, e o potencial de internacionalização do Grupo”, acrescenta.

O Grupo Your emprega 520 trabalhadores e estima faturar “25 milhões de euros em 2023 e tem por objetivo duplicar a faturação global no prazo de 3 anos”.

A Explorer teve assessoria financeira do Caixabank BPI e legal da Garrigues na operação, que terá ainda de ser alvo de não-oposição pela Autoridade da Concorrência.