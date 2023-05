Altice, dona da Meo, reforça posição na telecom britânica BT para 24,5%

A Altice reforçou a sua posição na empresa de telecomunicações britânica BT, a antiga monopolista deste serviço no Reino Unido, de 18% para 24,5%, afastando porém a possibilidade de adquirir a totalidade da empresa.

De acordo com o Financial Times desta terça-feira, 23 de maio, a subsidiária britânica da Altice, a Altice UK, anunciou o reforço da posição e que não tenciona fazer uma oferta pela telecom britânica.

A BT anunciou na semana passada, aquando da divulgação dos resultados trimestrais, que deverá despedir cerca de 40% do seu quadro de pessoal até 2030, depois da implementação da rede de fibra no país, que exigirá uma força laboral menor.



Outras poupanças serão conseguidas através do uso de inteligência artificial em vertentes do negócio como apoio ao cliente.

A Altice, liderada pelo empresário franco-israelita Patrick Drahi, é dona da portuguesa Meo e tem investimentos em França, nos EUA e em Israel. A primeira aposta de Drahi na BT foi feita através da aquisição de 12% em 2021.



O reforço ara 18% foi feito no mesmo ano, o que levou o governo britânico a analisar o negócio por encarar a BT - que tem nas suas mãos infraestruturas críticas de telecomunicações - uma empresa sensível em termos de segurança nacional, segundo o Financial Times. Acabaria por dar luz verde à aquisição que torna Drahi no maior acionista da BT.