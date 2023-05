Semapa lucra €57 milhões nos primeiros três meses do ano

A Semapa, dona da Navigator e da Secil, atingiu 57 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre de 2023, mais 35,7% do que no mesmo período do ano passado, quando registou 42 milhões de euros de lucro, indicou a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Houve uma evolução favorável do EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), que ascendeu a 166,8 milhões de euros (crescendo 7,8% face ao ano anterior), o que ajudou ao aumento dos lucros.

De acordo com a nota, o aumento do EBITDA “foi impulsionado pelo crescimento no segmento de pasta e papel, beneficiando da desaceleração dos custos, nomeadamente de logística, de algumas matérias-primas e de energia, o que a par com o esforço de manutenção de preços e enriquecimento do mix de produto, compensou parcialmente a redução do volume de vendas de papel UWF [papéis finos de impressão e escrita não revestidos]”.

A ajudar o aumento dos lucros esteve também o aumento do volume de negócios de 5,2%, para 675,2 milhões de euros.

A empresa referiu também que, no final de março, a dívida líquida remunerada caiu 3,7% (ou menos 29,6 milhões de euros), para 764,6 milhões de euros.

O anúncio dos lucros trimestrais chega um dia depois da empresa ter revelado que os dividendos relativos ao ano passado, de cerca de 0,68 euros por ação (após impostos), serão pagos no primeiro de junho.