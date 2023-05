“Os investimentos em Angola são muito bons se houver condições para fazer bem. As coisas podem não começar logo a correr, mas tendo condições para dar tempo [aos projetos] corre sempre bem”, afirma João Plácido Pires, presidente da comissão executiva do Banco Caixa Geral Angola.

Do lado da instituição bancária que dirige, “há toda a disponibilidade” para apoiar empresas portuguesas que queiram aventurar-se em Angola, garantiu ao Expresso à margem do “Fórum Económico Portugal – Angola: Construção de Relações Sólidas”, que decorreu esta semana no Porto, onde vários membros do governo angolano vieram pedir aos empresários portugueses ajuda para diversificar a dependência do país do petróleo e das importações de alimentos.