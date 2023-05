Easyjet reduz prejuízo no primeiro semestre do seu ano fiscal

A Easyjet contabilizou um prejuízo de 307 milhões de libras (353 milhões de euros ao câmbio atual) no período de outubro de 2022 a março de 2023 (o primeiro semestre do ano fiscal da companhia aérea), reduzindo as perdas face ao resultado líquido negativo de 431 milhões de libras (ou 496 milhões de euros) do período homólogo.

As receitas totais do grupo Easyjet neste primeiro semestre fiscal dispararam quase 80%, para 2,7 mil milhões de libras (3,1 mil milhões de euros), revelou a empresa esta quinta-feira em comunicado ao mercado.

No comunicado de resultados, a companhia aérea realça uma “forte procura” para o verão deste ano, o que, juntamente com a transformação da geração de receita da empresa, deverá levar a uma “aceleração” do cumprimento das metas de médio prazo da empresa.

A Easyjet adianta que já tem 73% da capacidade dos seus voos para o terceiro trimestre reservada (mais um ponto percentual do que tinha no final do ano passado), enquanto para o quarto trimestre as reservas estão a 36% (mais três pontos percentuais).

No primeiro semestre fiscal o número de passageiros da Easyjet aumentou 41%, para 33,1 milhões, e a taxa de ocupação ascendeu a 87,5%, mais 10,2 pontos percentuais do que no período homólogo.

Apesar de ainda ter registado perdas no primeiro semestre, a Easyjet espera fechar o corrente ano fiscal (que terminará em setembro) com um lucro superior a 80 milhões de libras (o equivalente a 92 milhões de euros).