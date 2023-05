Angola: o que dizem os empresários sobre o terceiro destino do investimento português

No final do ano passado, César Araújo, presidente da ANIVEC - Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção organizou uma missão de prospeção das indústrias têxtil, do vestuário e calçado a Angola, atento às oportunidades do mercado. Meio ano depois, comenta que “há muito potencial no país, mas é tudo demasiado lento”.