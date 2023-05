Frente Sindical entregou proposta à Altice para aumentos mínimos de 110 euros

Os sindicatos que compõem a Frente Sindical entregaram, na passada sexta-feira, uma proposta à Altice para aumentos mínimos de 110 euros no vencimento base de todos os trabalhadores, com efeitos a 1 de janeiro de 2023, segundo um comunicado.

Assim, a Frente Sindical propôs um "aumento salarial mínimo 110 euros no vencimento base para todos os trabalhadores, com efeitos a 1/1/2023", sendo que "o valor do aumento já aplicado aos salários será deduzido aos 110 euros agora propostos", ressalvou.

A proposta inclui ainda o "aumento do subsídio de refeição e do subsídio especial de refeição (almoço, jantar e ceia) para 10 euros, com efeitos a 1/1/2023" e a "progressão para o nível seguinte de todos os trabalhadores que estejam parados no atual nível de proficiência há 10 ou mais anos, com efeitos a 1/7/2023".

Na mesma nota, a Frente Sindical lembrou que foi publicada "a revisão global do Acordo Coletivo [ACT] entre a MEO SA e outras empresas da Altice em Portugal e os sindicatos, com o resultado conhecido das negociações, que ficaram aquém do necessário face às adversidades" que denunciou "em comunicados anteriores devido a comportamento inexplicável de alguns na mesa negocial".

Os sindicatos disseram ainda que "logo após a assinatura do ACT foram publicados os resultados da Altice Portugal relativos ao ano de 2022", de que se traduziram, indicaram, "num aumento significativo das receitas para 2.629 milhões de euros (os melhores desde que a Altice chegou) e do EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] para 906 milhões de euros, que prova que havia e há dinheiro para mais aumentos salariais".

A Frente Sindical alertou que, apesar da atualização salarial de março, a inflação elevada continua "a penalizar e a desvalorizar os salários, mês após mês, aos trabalhadores da Altice em Portugal".

A estrutura sindical lembrou ainda as atualizações de salários na função pública e o aumento de subsídio de refeição e deu conta de um subsequente "enquadramento positivo para as empresas". Por isso, decidiram apresentar esta proposta à empresa.

Em fevereiro, a Altice Portugal assinou um acordo com vários sindicatos para a revisão do acordo coletivo de trabalho, que prevê aumentos entre 2% e 9,2%, de acordo com o vencimento, com efeitos em 01 de janeiro deste ano.

Num comunicado nessa altura, a empresa de telecomunicações adiantou que "a Altice Portugal e um conjunto alargado de estruturas representativas dos trabalhadores da empresa, - Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT), Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), Sindicato das Comunicações de Portugal (SICOMP) e Sindicato Nacional dos Quadros das Telecomunicações (TENSIQ) - assinaram a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho".

A Frente Sindical, por sua vez, é composta pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (SINTTAV), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), o STT - Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT), a Federação dos Engenheiros e o Sindicato de Quadros Das Comunicações (Sinquadros).