Sogrape: a maior empresa portuguesa de vinhos investe 130 milhões em Portugal e Espanha

A Sogrape está a investir €130 milhões até 2025 para consolidar um novo ciclo de crescimento orgânico, sem fechar a porta “a novas oportunidades de negócios”, depois de 2022 ter entrado na história da única multinacional portuguesa do sector do vinho como o melhor ano de sempre, com um volume de negócios recorde de €347 milhões, diz ao Expresso Fernando da Cunha Guedes, que sucedeu ao irmão Salvador na presidência do grupo familiar já octogenário.

“Queremos ser uma multina­cional com foco. Percebemos que o crescimento orgânico, tirando valor do que temos dentro de casa, a prazo é mais saudável”, afirma o empresário, certo de que esta dinâmica numa empresa com vinhas em Portugal, mas também na Argentina, Chile, Nova Zelândia e Espanha, não significa menos investimento. Até 2025 tem €130 milhões para aplicar em projetos vários, da Adega da Herdade do Peso, no Alentejo, à expansão da unidade de produção de Avintes, com armazém, engarrafamento, logística e escritórios, robótica, digitalização e soluções sustentáveis, de forma a centralizar operações que decorrem atualmente no centro histórico de Gaia e dar resposta ao crescimento.