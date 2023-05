Receitas da Altice Portugal no primeiro trimestre sobem 14%, para 699 milhões de euros

As receitas da Altice Portugal cresceram 14,2% no primeiro trimestre do ano, para 699 milhões de euros, segundo revela a empresa em comunicado esta quarta-feira.

As receitas do segmento de consumo representam 335 milhões de euros, mais 6,8% que no primeiro trimestre de 2022, com a base de clientes únicos a aumentar 1,6%, após a dona da Meo registar mais 26 mil adições líquidas, totalizando 1,7 milhões.

Mas foi no segmento empresarial que a Altice mais cresceu: as receitas deste segmento atingiram os 364 milhões de euros, mais 22%.

No mesmo período, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 10,5% para 245 milhões de euros e o investimento totalizou 111 milhões de euros, mais 7,7%, refletindo o contínuo investimento “na densificação da cobertura móvel – 5G (91,1%) e 4G (99,9%), bem como em fibra ótica, com 6,2 milhões casas passadas em todo o país”.

A empresa indica ainda que, ao longo dos primeiros três meses do ano, a “performance operacional” manteve a tendência positiva.

“O controlo dos desligamentos continua em níveis históricos e a aquisição de clientes mantém-se sustentada, o que permitiu aumentar a base dos serviços fixos em 5,3% nos últimos 12 meses, tendo a base de clientes do serviço de televisão por subscrição crescido 4,2%”, lê-se na nota divulgada pela Altice.