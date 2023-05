Novas regras sobre o tabaco "são discriminatórias", diz setor da restauração

“Concordamos com a necessidade de desincentivar o consumo do tabaco, mas não podemos deixar de dizer que as novas regras são discriminatórias e exageradas e vão representar prejuízos significativos para o sector”. É assim que Daniel Serra, presidente da Associação Nacional de Restaurantes Pro.Var - Promover e Inovar a Restauração Nacional comenta o novo pacote de medidas que deverá ser aprovado quinta-feira, em Conselho de Ministros, com mais restrições ao consumo do tabaco.