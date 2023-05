Lucro da Nintendo recua 9,4% devido às vendas da consola 'Switch'

A empresa japonesa de videojogos Nintendo obteve um lucro líquido de 432.768 milhões de ienes (2.920 milhões de euros), menos 9,4% face ao ano anterior devido a uma desaceleração nas vendas da consola 'Switch' e problemas com 'chips'.

A empresa sediada em Kyoto, no oeste do Japão, viu o seu lucro operacional interanual cair 14,9%, para 504.375 milhões de ienes (3.405 milhões de euros), no seu último ano fiscal, de 01 de abril de 2022 e o passado 31 de março, de acordo com o relatório financeiro publicado hoje.

A Nintendo vendeu 17,97 milhões de unidades de consolas 'Switch' no seu mais recente ano financeiro (menos 22,1% no ano anterior).

As vendas de jogos caíram 9% em relação ao ano anterior, para 213,96 milhões de cópias, "afetadas, até certo ponto, pela queda nas vendas de 'hardware'", indicou a Nintendo.

Relativamente à Nintendo digital, que inclui as vendas de cópias digitais de jogos e expansões ou do seu serviço de subscrição de pagamento Nintendo Online, as suas vendas aumentaram 12,7%, até aos 405.200 milhões de ienes (2.730 milhões de euros).

A Nintendo apresentou previsões pessimistas para 2023, estimando uma quebra no seu lucro líquido de 21,4% face ao ano anterior, até aos 340.000 milhões de ienes (2.290 milhões de euros), e uma quebra no seu lucro operacional de 10,8%, até 450.000 milhões de ienes (3.030 milhões de euros).