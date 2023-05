Corticeira Amorim quer "medicas claras de suporte fiscal" à retenção de talento

O presidente executivo (CEO) da Corticeira Amorim e presidente da COTEC Portugal defendeu esta terça-feira que o próximo Orçamento do Estado tenha "medidas claras de suporte fiscal à retenção de talento" em Portugal, nomeadamente em sede de IRS.

António Rios Amorim falava no final do debate organizado pela Lusa, em parceria com a COTEC Portugal, que decorreu na sede da agência de notícias em Lisboa, subordinado ao tema atrair e reter melhores talentos.

"É bom que estejamos aqui a falar de talento, há uns anos estaríamos aqui a falar da necessidade que Portugal tinha em aumentar as qualificações. Estamos no bom caminho, fizemos uma fantástica evolução, mas queremos é que o talento criado e desenvolvido em Portugal fique em Portugal e que realmente consiga criar valor para a economia portuguesa", começou por dizer o gestor.