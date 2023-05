Lucros dos CTT quase triplicam para €16,1 milhões no primeiro trimestre

Os CTT encerraram o primeiro trimestre de 2023 com um resultado líquido de 16,1 milhões de euros, o que traduz uma subida de 198% face aos 5,4 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, foi esta quinta-feira divulgado.

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa refere ter obtido no primeiro trimestre deste ano "um resultado líquido consolidado atribuível a detentores de capital do grupo CTT de 16,1 milhões de euros", superando em 10,7 milhões de euros o valor obtido no trimestre homólogo de 2022.

"A evolução do resultado líquido consolidado foi positivamente influenciada pelo crescimento do EBIT recorrente (+19,0 milhões de euros)", refere a mesma informação, detalhando que este resultado foi também impactado negativamente "pelo agravamento dos resultados financeiros (-1,0 milhões de euros)" e "pela evolução desfavorável do imposto sobre o rendimento do período (+3,9 milhões de euros)".