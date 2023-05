Uber recupera no primeiro trimestre, mas continua com prejuízo

A multinacional norte-americana de serviços de transporte Uber anunciou esta terça-feira um prejuízo de 157 milhões de dólares (cerca de 143 milhões de euros ao câmbio atual) no primeiro trimestre de 2023, o que compara com um prejuízo de 5930 milhões de dólares no período homólogo.

Já a receita aumentou 29%, para 8,8 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros).

A maior parte da receita veio dos Estados Unidos e Canadá (4,5 mil milhões de dólares, ou cerca de 4 mil milhões de euros). Na Europa, Médio Oriente e África a empresa faturou 1,1 mil milhões de dólares (mil milhões de euros).

As reservas brutas cresceram 19% em relação ao ano anterior para 31,4 mil milhões de dólares (28,5 mil milhões de euros). As reservas de entregas representam a maior fatia destas reservas (15 mil milhões de dólares, ou 13,6 mil milhões de euros), ainda que as reservas de mobilidade estejam próximas (14,9 mil milhões de dólares, ou 13,5 mil milhões de euros).

Para o próximo trimestre a empresa antecipa que as reservas brutas atinjam os 33 mil milhões de dólares (30 milhões de euros).

“Acelerámos significativamente o crescimento de viagens do primeiro trimestre”, notou Dara Khosrowshahi, o presidente executivo da marca. “Olhando para o futuro, estamos focados em estender as nossas vantagens de produto, escala e plataforma para sustentar o crescimento”, acrescentou.