Seguradora Mapfre lucra €127,6 milhões, menos 17,4%

A seguradora Mapfre revelou esta sexta-feira, 28 de abril, que contabilizou um lucro de 127,6 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 17,4% que em igual período de 2022.

O resultado líquido alcançado foi influenciado negativamente pelo impacto do terramoto na Turquia, que teve um custo estimado de 77 milhões de euros, bem como pelo o ambiente "complicado" no setor automóvel, esclareceu a seguradora em comunicado.

O terramoto na Turquia foi o principal acontecimento catastrófico relevante que afetou os resultados, e a estimativa de 77 milhões de euros, que ainda está sujeita a uma avaliação completa dos danos, afeta principalmente a Mapfre RE, com 72 milhões, sendo que os restantes cinco milhões de euros correspondem ao impacto na seguradora local.

No entanto, no primeiro trimestre de 2023, os prémios do grupo cresceram 19,1%, para 7786,2 milhões de euros, refletindo "uma melhoria generalizada" do negócio, com aumentos de 10,3% no ramo Não Vida e 59,5% no ramo Vida, principalmente devido ao desempenho de Espanha e do Brasil.

As receitas da companhia aumentaram 20,5% até março deste ano, para 9121,4 milhões, um desempenho que consolida a tendência dos últimos trimestres e reflete tanto um aumento significativo do volume de negócios, como uma melhoria dos resultados financeiros.

Com um volume de prémios de 2357 milhões, mais 14,9%, e um resultado de 93,8 milhões de euros, mais 166,6%, a América Latina é o mercado que mais contribuiu para o lucro do grupo segurador.

Só no Brasil, os prémios cresceram 21,5% no primeiro trimestre, em termos homólogos, para 1198 milhões, o que contribuiu para um aumento do lucro de 362,1%, para 53,6 milhões.

No México, a Mapfre obteve um lucro de 12,3 milhões de euros, mais do dobro do registado no ano anterior, e no conjunto dos países (República Dominicana, Panamá, Honduras, Colômbia, Chile e Peru), o lucro aumentou 57,6% para 27,9 milhões de euros.

Em Espanha, a Mapfre obteve um lucro de 64 milhões de euros e em Portugal, 3,3 milhões de euros, pelo que a unidade de negócio na Ibéria obteve 67,3 milhões de euros, menos 34,1% que no ano anterior. No entanto, os prémios de seguro direto cresceram 31%, para 3.328 milhões de euros.

O negócio Vida na Península Ibérica multiplicou o seu volume por 2,4 vezes em relação ao ano anterior e atingiu 1082 milhões de euros, dos quais 965 milhões corresponderam à Poupança Vida, contra 326 milhões em 2022.

Os prémios do ramo Não Vida na Península Ibérica cresceram 7,3%, refletindo o bom desempenho dos ramos Saúde e Acidentes, que cresceram 9%, Seguros Gerais +7,1% e Automóvel +4,9%.

O ramo automóvel na Península Ibérica, explica a Mapfre, continua a "adaptação progressiva" das tarifas ao contexto da inflação e em função dos perfis de risco individuais, sendo que a frota totalizou 6189.213 veículos com seguros, menos do que há um ano, devido às "medidas de seleção de riscos", com o prémio médio a aumentar 5%.