Receitas da Coca-Cola na Península Ibérica no primeiro trimestre sobem 20,5% para para 655 milhões de euros

A Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) aumentou as receitas na Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra) para 655 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 20,5% que no mesmo período de 2022, foi anunciado esta quarta-feira, 26 de abril.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa indica que registou um aumento global das receitas a nível mundial de 12% para 4154 milhões de euros, em comparação com o mesmo período de 2022, dos quais 2145 milhões foram obtidos na Europa (+12%) e 1009 milhões na área "Austrália, Pacífico e Indonésia" (+11,5%).

Os resultados na Península Ibérica refletem uma recuperação das vendas da hotelaria e restauração face às restrições impostas devido à pandemia em 2022 e o bom desempenho das receitas das vendas ao consumidor.

Por marcas, destaca o bom desempenho da Coca-Cola Zero e da Original no mercado ibérico e o "crescimento de dois dígitos de Monster e Aquarius".

O Conselho de Administração da CCPE determinou um dividendo provisório para o primeiro semestre do ano de 0,67 euros por ação.

O presidente executivo da CCEP, Damian Gammell, destacou o início de ano "encorajador", refletindo o crescimento do canal de venda ao domicílio e a recuperação do 'fora de casa', com fortes ganhos unitários atribuídos à "estratégia promocional e de preços" da empresa.

Na terça-feira, a Coca-Cola revelou que contabilizou no primeiro trimestre deste ano um lucro de 3.107 milhões de dólares (2823 milhões de euros), mais 12% que em idêntico período do ano anterior.

O resultado operacional líquido (EBIT) aumentou 5% para 10,98 mil milhões de dólares, na comparação com igual período do ano precedente.

O presidente executivo (CEO) da Coca-Cola, James Quincey, afirmou no comunicado que os resultados mostram "a resiliência" da empresa num ambiente "que continua instável".

"O alinhamento do nosso sistema está mais forte do que nunca e a nossa organização em rede permite-nos adaptar quando é necessário. Continuamos a investir no longo prazo, reforçando as nossas capacidades de gerar valor sustentável para os nossos acionistas", disse o gestor.

Além disso, manifestou-se confiante, afirmando que a empresa pode cumprir as suas metas até 2023.

A Coca-Cola, que manteve as previsões dos seus negócios para o final deste ano, espera que a sua receita orgânica cresça entre 7% e 8% face a 2022, sendo que os resultados saíram acima dos esperados pelo mercado, o que elevou as ações da multinacional em 1,7% na pré-abertura do mercado em Wall Street.