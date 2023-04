Rendibilidade das empresas portuguesas disparou entre o início de 2021 e o final de 2022

O período de recuperação pós-pandemia significou um aumento muito expressivo da rendibilidade das empresas portuguesas, tanto públicas como privadas. As empresas nacionais estão a conseguir tirar muito mais lucro dos ativos que têm em seu poder para criar bens e serviços. São muito mais rentáveis. É uma trajetória ascendente que se iniciou no primeiro trimestre de 2021, altura em que a rendibilidade começou a subir para os 5,7%, face aos 5,5% do trimestre anterior, um registo em mínimos de 2014.



Os dados do Banco de Portugal (BdP) mostram que a rendibilidade do ativo das empresas subiu, no final do quarto trimestre de 2022, para os 9,2%, superando o valor máximo da série do banco central com início no último trimestre de 2006.