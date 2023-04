Johnson & Johnson passa de lucro a prejuízo no arranque do ano

A farmacêutica e multinacional de produtos de higiene Johnson & Johnson registou um prejuízo de 68 milhões de dólares (cerca de 62 milhões de euros ao câmbio atual) no primeiro trimestre de 2023, o que compara com um lucro de 5149 milhões de dólares (4699 milhões de euros) no mesmo período do ano passado.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a empresa indicou que o prejuízo deve-se a uma “cobrança única especial”, mas não apresentou detalhes.

Ao nível das receitas a empresa registou um crescimento de 5,6%, para 24,7 mil milhões de dólares (22,5 mil milhões de euros), sendo que a maior fatia deve-se aos resultados nos Estados Unidos (um crescimento de 9,7%, para 12,5 mil milhões de dólares, ou 11,4 mil milhões de euros).

Por segmento, foi a área farmacêutica que registou a maior parte das receitas (13,4 mil milhões de dólares, ou 12,2 mil milhões de euros), ainda que o maior crescimento se tenha dado no segmento de “saúde do consumidor” (7,4%, para 3852 milhões de dólares, ou 3515 milhões de euros).

O presidente executivo da multinacional, Joaquín Duato, considerou que houve um “forte desempenho” no arranque do ano. “Com este impulso, aguardo com expectativa o resto do ano”, afirmou.

Para o resto do ano, a empresa espera um crescimento ajustado das vendas em média de 5% (face aos 4% esperados em janeiro) para cerca de 98,4 mil milhões de dólares (89,8 mil milhões de euros). A empresa prevê ainda que o lucro por ação ajustado atinja os 10,65 dólares (9,7 euros), o que compara com uma previsão de 10,55 dólares (9,6 euros).