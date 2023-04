Têxtil: Impetus assume controlo total da Edaetech e reforça presença na engenharia

O Grupo IMPETUS anunciou esta quinta-feira a aquisição do controlo total da Edaetech, empresa nacional de engenharia que combina áreas de competência na inovação, tecnologia e fabricação. O grupo da família Figueiredo reforça, assim, “a sua aposta em setores que vão além da indústria têxtil”, afirma a direção em comunicado.

A Impetus, que desenvolve as suas coleções com modelagem 3D, já controlava 40% do capital e adquiriu, agora, os restantes 60% da empresa onde entrou em 2002.

Para a Edaetech, com sede em Esposende, começa, agora, “um novo ciclo que terá como objetivo reforçar a sua posição no mercado e o compromisso global com todos os parceiros de negócio, beneficiando de uma estrutura acionista forte, sólida e comprometida com o futuro”, refere o comunicado, sem divulgar o valor do negócio.

Com um volume de negócios na ordem dos 50 milhões de euros (+25% que em 2021), a Impetus concentra 35% das vendas na marca própria e passa a ter, com esta aquisição, mais de mil trabalhadores e uma dezena de empresas em diferentes áreas, mantendo o core business na indústria têxtil, a que junta áreas como imobiliário, seguros, farmacêutica e engenharia.

Apresentando como “uma das mais completas estruturas verticais integradas da Europa, apoiada por diversos departamentos, que incluem I&D, Design, Qualidade e Logística”, o grupo criado por Alberto Figueiredo em 1973, Barqueiros, com seis pessoas, quatro máquinas e o foco na roupa interior, foi alargando o portfólio a outros segmentos como os têxteis técnicos, incluindo vestuário de trabalho, com e sem costura, acredita estar a “aperfeiçoar a sua estrutura”, garantindo flexibilidade e capacidade de resposta aos clientes.

Um dos últimos lançamentos do grupo dominado pelo negócio têxtil foi a linha ProtechDry, dedicada a roupa interior 100% em algodão criada para a responder a patologia da incontinência ligeira com uma tecnologia patenteada e testada por diferentes instituições da área da saúde.

Esta medida insere-se num projeto global de inovação, desenvolvido em colaboração com a Universidade do Minho com o objetivo de desenvolver produtos técnico inovadores que procuram responder a problemas específicos de determinados nichos de consumidores.